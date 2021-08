Palmeiras de Abel Ferreira vence São Paulo e está nas meias-finais da Libertadores

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, carimbou esta quarta-feira a passagem às meias-finais da Taça Libertadores. Após um empate no Morumbi, na primeira mão da eliminatória (1-1), o verdão venceu agora o São Paulo por 3-0, numa exibição autoritária do verdão.





Depois de um dérbi equilibrado na semana passada, o jogo da segunda mão pendeu apenas para o lado do Palmeiras. Com um início forte, Raphael Veiga abriu o marcador aos 10 minutos de jogo. Apesar de o Tricolor ter tentado reagir ao golo sofrido, a equipa de Abel Ferreira manteve-se eficaz e ampliou o resultado aos 67 minutos, por intermédio de Dudu. Com uma vantagem mais confortável, o Palmeiras tomou conta do jogo e fechou o resultado com mais um golo aos 78 minutos, desta vez por Patrick de Paula.Com esta vitória, o Palmeiras torna-se a primeira equipa a chegar às meias-finais da presente edição da Taça Libertadores, onde irá defrontar o vencedor entre o River Plate, da Argentina, e o Atlético Mineiro, do Brasil.A equipa orientada pelo treinador luso volta a entrar em campo no próximo domingo, dia 22, onde defrontará o Cuiabá em mais uma rodada do campeonato brasileiro.