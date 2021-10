Palmeiras de Abel Ferreira vence Sport Recife e soma terceira vitória consecutiva no Brasileirão

O Palmeiras de Abel Ferreira derrotou (2-1) o Sport Recife na 28ª jornada do Brasileirão, a terceira vitória consecutiva do verdão para o campeonato. Depois de vencer o Internacional e o Ceará, o emblema de São Paulo recebeu a equipa pernambucana no Allianz Arena, conquistando os três pontos.





O conjunto treinado por Abel Ferreira entrou na partida a perder, ao sofrer um golo de Leandro Barcia logo aos 4 minutos de jogo. Contudo, no segundo tempo o Palmeiras foi mais perigoso e conseguiu empatar a partida aos 53 minutos, por intermédio de Luiz Adriano. Aos 81', foi o capitão Felipe Melo que desfez o empate e consolidou a reviravolta no marcador.Com esta vitória, a equipa de São Paulo ocupa a segunda posição do campeonato, com 49 pontos, mais um que o Fortaleza, que é terceiro. Contudo, a conquista do Brasileirão está cada vez mais dificíl, já que o lider, Atlético Mineiro, está destacado na frente, com 59 pontos, mais 10 pontos que o verdão, e tem um jogo a menos.