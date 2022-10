Palmeiras de Abel Ferreira volta a ganhar e fica cada vez mais próximo do título

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Palmeiras derrotou o Avaí, por 3-0, e está cada vez mais próximo de garantir o o título no Brasileirão.A equipa treinada por Abel Ferreira há 18 jornadas que não sabe o que é perder para o campeonato.Os golos foram marcados por Gustavo Scarpa, de penálti, por Dudu e Vanderlan.O Palmeiras lidera com 71 pontos, mais 11 do que o Inter, o segundo classificado.