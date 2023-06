Palmeiras de Abel Ferreira volta a ganhar no Brasileirão

O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, voltou a ganhar no Brasileirão, impondo-se hoje por 2-0 ao São Paulo, no Estádio Morumbi.O jogo, da 10.ª jornada, permite ao Palmeiras, que é segundo, colocar-se a dois pontos do líder Botafogo, de Luís Castro, que comanda a prova com 24.

Gabriel Menino, com um remate colocado de fora da área, inaugurou o marcador, aos 11 minutos.

Na segunda parte, o guarda-redes Weverton foi determinante em manter a baliza inviolada, e quando não defendeu foi 'ajudado' pela trave, como foi o caso do cabeceamento de Arboleda, aos 59 minutos.

Aos 78 minutos, o Palmeiras voltou a marcar, através de Endrick, depois de um remate inicial de Luan e da assistência, de cabeça, de Breno Lopes.

O internacional sub-19 de Portugal Marcos Paulo, do São Paulo, jogou a partir dos 87 minutos.

No sempre difícil Morumbi, o maior estádio de São Paulo, o Palmeiras aguentou bem a pressão, ante um adversário muito ofensivo, e soube tirar melhor partido das ocasiões que teve.