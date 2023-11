Palmeiras de Abel Ferreira volta a vencer e pressiona Botafogo

O Palmeiras de Abel Ferreira venceu na última madrugada o Athletico Paranaense, por 1-0, e aumentou a pressão sobre o líder Botafogo, que tem dois jogos a menos e amanhã mede forças com o Vasco da Gama. Neste momento as duas equipas têm 59 pontos e o Verdão sonha cada vez mais com a possibilidade de revalidar o título no Brasileirão.A equipa do técnico português passou por um mau momento depois da eliminação na Taça Libertadores, às mãos do Boca Juniors, mas tem vindo a recuperar a confiança nos últimos jogos. Com este desempenho na Arena Barueri - cujo sucesso foi garantido com um golo de Endrick - o Verdão somou a quinta vitória seguida no campeonato.Abel Ferreira acredita que a força mental das equipas será determinante na reta final do Brasileirão. "É um mês que vai exigir muito o lado mental das quatro primeiras equipas. Vai exigir de todos uma força mental muito grande. Quando chegar a última jornada vamos ver o que vai acontecer", considerou o treinador.