Palmeiras de Abel Ferreira volta a vencer e sobe ao segundo lugar do Brasileirão

O Palmeiras alcançou a terceira vitória seguida no Brasileirão ao derrotar em casa o Bahia, por 1-0, com um golo de Raphael Veiga, aos 38 minutos.A equipa treinada por Abel Ferreira subiu ao segundo lugar da tabela, mas à condição.O treinador português lamentou a falta de eficácia. "Temos tido nos últimos jogos disciplina tática, mas com liberdade para trocar posições, voltar aos tempos do Rinus Michels, do futebol total. Estes jogadores têm posições a cumprir, mas também têm liberdade. A diferença foi na eficácia. Fizemos um jogo semelhante ao do São Paulo [que o Palmeiras venceu, por 5-0], mas não podemos desperdiçar tantas oportunidades", considerou Abel.