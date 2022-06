Palmeiras defende Abel Ferreira: «Os nossos relvados não são feudos reservados a pessoas de um só país»

O Palmeiras repudiou esta sexta-feira as mais recentes declarações do treinador Jorginho, do Atlético Goianiense, contra o português Abel Ferreira, logo após o final da partida entre as duas equipas para a 12.ª jornada do Brasileirão.

Num longo comunicado publicado hoje, o Verdão lembrou os 107 anos de história construídos "por jogadores, profissionais e adeptos de diferentes nacionalidades e etnias, sem distinção", isto para responder às acusações feitas pelo técnico do At. Goianiense quanto ao comportamento de Abel Ferreira no banco de suplentes, considerando que o português tinha ofendido o árbitro e desrespeitado todos os brasileiros.

Leia o comunicado do Palmeiras na íntegra:

"A Sociedade Esportiva Palmeiras repudia com veemência as manifestações de cunho xenófobo que têm sido constantemente endereçadas à nossa equipa técnica.

"Nascemos pelas mãos de imigrantes que não somente fundaram um dos clubes mais vitoriosos do mundo, como também contribuíram com a formação da sociedade brasileira e da identidade nacional.

"A nossa história de 107 anos foi construída por jogadores, profissionais e adeptos de diferentes nacionalidades e etnias, sem distinção. Portanto, não toleramos declarações preconceituosas que incitem a aversão a estrangeiros.

"Os nossos relvados não são feudos reservados a pessoas de um só país. Pelo contrário, neles há espaço para todos que tenham vontade e capacidade de melhorar o futebol brasileiro", pode ler-se.