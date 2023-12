Palmeiras descansa adeptos: «Abel Ferreira reforçou ter contrato até dezembro de 2024»

Em reunião com a presidente Leila Pereira, nesta sexta-feira (08), na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira reforçou ter contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de 2024. Leila e Abel avaliaram os objetivos alcançados pelo clube em 2023, com a conquista de três… pic.twitter.com/glbUWbpUdP December 8, 2023

O Palmeiras recorreu esta sexta-feira às redes sociais para fazer uma publicação com o intuito de descansar os adeptos em relação ao tema Abel Ferreira. O treinador português, que acaba de levar o clube paulista à conquista do bicampeonato brasileiro, tem sido apontado a uma possível saída do clube, rumor esse que o Verdão tratou de desmentir: "Em reunião com a presidente Leila Pereira, nesta sexta-feira (08), na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira reforçou ter contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de 2024. Leila e Abel avaliaram os objetivos alcançados pelo clube em 2023, com a conquista de três títulos em cinco competições disputadas, e deram continuidade ao planeamento para a próxima temporada, que tem sido desenvolvido há meses pela comissão técnica em conjunto com o Departamento de Futebol", pode ler-se na mais recente publicação do clube na rede social 'X'.