Palmeiras e São Paulo empatam sem golos na primeira mão da final do Paulistão

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou 0-0 na quinta-feira (madrugada de hoje em Lisboa) na receção ao São Paulo, em jogo da primeira mão da final do campeonato paulista.

No domingo, as duas equipas voltam a defrontar-se, desta vez em casa do São Paulo, no Estádio Morumbi, em jogo que decide o campeão do 'Paulistão' e que terá início às 16:00 locais (20:00 horas em Lisboa).

Abel Ferreira procura o terceiro troféu ao serviço do Palmeiras, clube em que venceu a Taça Libertadores e a Taça do Brasil, e pelo qual perdeu, já este ano, a Supertaça sul-americana e a Supertaça brasileira.