Palmeiras enche a sala de troféus e os cofres: conquista da Libertadores valeu 19,8 milhões

O Palmeiras conquistou este sábado a terceira Copa Libertadores da sua história , mas também um chorudo prémio monetário. Por ter saído com a taça na mão do Uruguai, a equipa de Abel Ferreira garantiu 13,25 milhões de euros aos cofres do clube. Esse é o valor pago pela Conmebol - organizadora da competição - ao campeão sul-americano, enquanto o finalista vencido arrecadou 5,3 milhões de euros.Os dois emblemas brasileiros foram, naturalmente, quem mais faturou nesta edição da prova, já que participaram no torneio desde a fase de grupos até à final. Ao todo, o Palmeiras recebeu 19,8 milhões de euros e o Flamengo ficou-se pelos 12 milhões.2,65 milhões de euros0,93 M€1,33 M€1,77 M€5,3 M€13,25 M€