Palmeiras entra na rota dos grandes clubes: presidente anuncia compra de avião

A presidente do Palmeiras anunciou numa reunião do clube que comprou um avião, revela esta segunda-feira o 'Globo Esporte'.A aeronave será propriedade de uma empresa de Leila Pereira, mas estará à disposição da equipa treinada por Abel Ferreira para viagens nacionais e internacionais.Trata-se de um modelo E-190 da Embraer, com capacidade para 114 pessoas, devendo ser entregue nos próximos 100 dias. Quando não estiver a ser utilizado, deverá ser alugado a outros clubes.A ideia da compra partiu da presidente do Verdão e visa para minimizar o desgaste provocado pelas viagens.