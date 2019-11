Palmeiras impede transmissão do jogo com o Flamengo em Portugal

O jogo entre o Palmeiras e o Flamengo, deste domingo, não terá transmissão em direto em Portugal. Desde 28 de setembro que o Canal 11 tem transmitido os jogos da formação de Jorge Jesus no Brasileirão, mas desta vez o Palmeiras vetou essa transmissão.Segundo a imprensa brasileira, o Palmeiras recusou a proposta de mais de 10 mil euros oferecida pelo canal português pelos direitos de transmissão do encontro da 36.ª jornada do Brasilierão.O Palmeiras "trabalha visando um acordo que envolva todos os clubes na questão dos direitos internacionais. Acordos bilaterais são táticos e paliativos, não resolvem a questão de maneira estrutural e justa para todos os clubes", justificou o clube ao 'LANCE!'O Flamengo já é campeão do Brasileirão, título que garantiu um dia depois de ter conquistado a Taça Libertadores.