Elemento que também esteve em destaque na conquista da Copinha por parte do Palmeiras, o avançado Giovani é seguido por vários clubes europeus, entre os quais o Benfica. Ainda assim, quem já se mexeu para tentar contratar o jovem dianteiro de 18 anos foi o Ajax, ainda que sem sucesso. Segundo o 'GE', os holandeses apresentaram já duas ofertas, de 8 e 10 milhões de euros, mas ambas foram recusadas pelo Verdão.Ao que tudo indica, a ideia do Palmeiras será fazer tudo para manter a sua jovem promessa ou, em alternativa, vendê-lo apenas pela cláusula de rescisão, fixada nos 60 milhões de euros. Com este cenário, resta saber se o Ajax tentará de novo antes do fecho do mercado na Holanda, marcado tal como em Portugal para segunda-feira.