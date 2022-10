Palmeiras nega qualquer negociação por Endrick

Quem acompanha as façanhas dos treinadores portugueses no Brasil, especialmente Abel Ferreira, timoneiro do Palmeiras, sabe que o jovem Endrick, de apenas 16 anos, tem despertado a cobiça de muitos emblemas do Velho Continente.

O jovem craque tem mostrado muita qualidade e, por isso, tem sido acompanhado de perto pelos tubarões europeus, como Paris SG, Real Madrid ou Barcelona.

E numa altura em que por terras espenhola se fala com insistência da possibilidade do PSG avançar com 20 milhões de euros pelo avançado, a direção do Verdão veio a público clarificar toda a situação.

Fonte do clube brasileiro garante à imprensa canarinha que a cláusula de rescisão do jogador é de 60 milhões de euros e que apenas poderá aceitar uma proposta pelo jogador, por parte de um clube estrangeiro, quando este completar 18 anos, em julho de 2024.