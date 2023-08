Palmeiras perde com Fluminense, Goiás vive melhor sequência da época

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, perdeu na madrugada deste domingo na visita ao Fluminense, por 2-1, enquanto o Goiás, de Armando Evangelista, venceu em casa o Fortaleza, por 1-0, em jogos da 18.ª jornada do Brasileirão.

No Maracanã, o Palmeiras voltou a atrasar-se na perseguição ao líder Botafogo, tendo se limitado a atenuar os 'danos' já em tempo de compensação, pelo capitão Gustavo Gómez, aos 90'+6 minutos, depois de Jhon Arias, aos 15', e John Kennedy, aos 58', terem marcado para o Flu.

O verdão, que vinha de dois triunfos, continua longe da consistência que lhe valeu o título no ano passado e perdeu pontos pela 10.ª vez em 18 jogos do Brasileirão, em que ocupa o quarto lugar, com 31 pontos, em igualdade com o Fluminense, terceiro, e com o Flamengo, segundo, que joga este domingo com o Cuiabá, de António Oliveira.

A formação paulista está a distantes 12 pontos do líder Botafogo, de Bruno Lage, que este domingo poderá abrir ainda mais a vantagem caso vença no reduto do Cruzeiro, de Pepa.

Já o Goiás atravessa a melhor sequência da época, ainda que continue perto da zona de despromoção, na 15.ª posição, quatro pontos acima da 'linha de água'.

O conjunto liderado por Armando Evangelista leva quatro encontros sem perder, tendo se imposto no sábado ao Fortaleza pela margem mínima, graças a um autogolo do central português Tobias Figueiredo, antigo jogador do Sporting, aos 54 minutos.