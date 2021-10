Palmeiras perde e Abel Ferreira reclama do VAR: «É uma pena que estivesse a comer pipocas»

O Palmeiras de Abel Ferreira perdeu na última madrugada diante do América-MG, por 2-1, e o treinador português criticou duramente a abitragem, sobretudo o VAR, que não alertou para um alegado cartão vermelho a Eduardo Bauermann, do América-MG, após cometer falta em Rony no início da segunda parte.





"O VAR chamou o senhor árbitro para os dois penáltis (do América-MG) e devia ter chamado também para a falta sobre o Rony, que estava isolado, cara a cara com o guarda-redes. Eu não sou árbitro, mas é uma pena que o VAR estivesse ocupado a comer pipocas e que não tenha visto o que todos viram. Teve interferência direta", atirou Abel, citado pela imprensa brasileira.O técnico não poupou também Leandro Vuaden, o árbitro da partida: "O VAR conseguiu ver os penáltis com este árbitro, que já é a terceira vez que apita jogos nossos. Não tenho nada contra ele, mas desejo que não apite mais jogos do Palmeiras. Contra o São Paulo não viu um penálti sobre o Luiz Adriano, nem o VAR viu, e hoje não deu o vermelho ao jogador que fez a falta sobre o Rony. Isto condiciona o resultado. Temos que melhorar, sim, mas há fatores que influenciam o resultado final. Há prestígio em jogo, dinheiro em jogo, muita coisa em jogo. Temos que ter uma arbitragem profissional, não amadora. Não faz sentido a este nível termos árbitros amadores."O Palmeiras não vence há três jornadas no Brasileirão. Nesta altura é 3.º classificado, com os mesmos pontos do Flamengo, que é segundo, e a 11 do líder Atlético-MG.