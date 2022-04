Palmeiras perde em casa no arranque do Brasileirão

O Brasileirão de 2022 não começou da melhor maneira para o campeão da América do Sul. O Palmeiras foi surpreendido em casa pelo Ceará, por 3-2.Aos 14 minutos já os comandados de Abel Ferreira perdiam por dois golos, face aos tentos de Jorge (própria baliza) e Mendoza. Ainda no primeiro tempo, Zé Rafael reduziu, aos 22 minutos, mas já perto do fim, aos 85', Lucas Ribeiro aumentaria o resultado para novos dois golos de vantagem no Allianz Parque, em São Paulo. O paraguaio Gustavo Gómez fez o resultado final aos 90'+6 minutos, através de penálti.O jogo acabou quente e apenas ao 12º minuto de compensação, não sem antes Vina (Ceará) receber ordem de expulsão ao ver o segundo amarelo.Este foi um arranque para esquecer na prova para outro treinador português. Também Paulo Sousa, pelo Flamengo, não foi além de um empate (1-1) no terreno do Atlético Goianiense