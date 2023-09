Palmeiras perde na visita ao Grémio e Abel Ferreira sai antes do final do jogo muito irritado

O Palmeiras de Abel Ferreira perdeu na visita ao Grémio, por 1-0, e o treinador português saiu do relvado antes do apito final, muito irritado com a arbitragemO técnico saiu a dizer "isso é roubar, isso é roubar", fazendo um gesto exemplificativo com a mão. O 'Globo Esporte' acrescenta que assim que Abel passou pelo túnel em direção ao balneário, houve uma confusão entre o vice-presidente do Grémio, António Brum, e João Martins, adjunto do Palmeiras.Com esta derrota o Verdão perdeu a oportunidade de diminuir a desvantagem para o líder Botafogo, treinado por Bruno Lage, que segue com sete pontos de vantagem. O Fogão defronta hoje o Corinthians.