Flamengo de Jorge Jesus sagra-se campeão brasileiro enquanto celebrava a Libertadores

Jorge Jesus como poucas vezes se viu: até a sua música cantou no desfile do Flamengo Jorge Jesus como poucas vezes se viu: até a sua música cantou no desfile do Flamengo

As imagens que comprovam a frase de Jesus: Flamengo virou Rio do avesso com 2,5 milhões de pessoas



O Flamengo de Jorge Jesus sagrou-se este domingo campeão brasileiro, apenas um dia depois de ter conquistado a Taça Libertadores. O Mengão nem precisou de entrar em campo, pois o Palmeiras perdeu em casa ( 1-2 ) com o Grémio e automaticamente deu o título canarinho ao também campeão sul-americano.Na altura em que terminou o jogo do Verdão, o plantel do Flamengo celebrava ainda nas ruas do Rio de Janeiro a conquista da Libertadores, numa cerimónia que pode seguir AQUI. O Flamengo entrará em campo na madrugada de quinta-feira já como campeão.Um dia depois da conquista da Taça Libertadores, com um triunfo sobre o River Plate (2-1), o Flamengo garantiu, mesmo sem jogar, o sexto Brasileirão da sua história, primeiro desde 2009.Depois de uma primeira parte sem golos, o Grémio, quarto classificado, colocou-se em vantagem aos 69 minutos, através de uma grande penalidade de Everton, mas o Palmeiras responde aos 83, também de penálti, por Bruno Henrique.Quando a equipa da casa procurava chegar à vitória, num lance de conta ataque, Pepe, aos 90+4 minutos, deu o triunfo ao Grémio e confirmou o título do Brasileirão ao Flamengo e Jorge Jesus.