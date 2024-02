Palmeiras surpreendido na visita ao último classificado do Paulistão

Abel Ferreira fez várias mudanças no onze e o Palmeiras acabou por empatar (1-1) na visita ao Santo André, último classificado do Paulistão. Flaco López (47’) adiantou o Verdão, mas Lohan fez a igualdade aos 89’. O Palmeiras é a única equipa sem perder e tem 14 pontos em seis jogos, no topo do Grupo B.

Entretanto, o Corinthians apresentou ontem o defesa Gustavo Henrique (ex-Valladolid), que já esteve no banco frente à Portuguesa. "Quando cheguei aqui constataram que eu tinha um desequilíbrio muscular. Já estou a 100% e espero ajudar o Corinthians", afirmou o pupilo de António Oliveira.