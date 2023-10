Palmeiras tem mais uma pérola na academia: Robert Jr. em destaque

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Palmeiras tem uma das academias mais respeitadas no Brasil. E uma das recentes pérolas a sair do 'laboratório' do Verdão é Endrick, que já mostrou talento suficiente para ser recrutado pelo Real Madrid, onde chegará em junho de 2024.

E, como sabemos, nestas coisas do futebol não há nada melhor do que tentar adivinhar quem será o próximo talento de nível mundial. O GloboEsporte fez as contas e garante que esse craque é Robert Jr., de apenas 14 anos.

Chamam-lhe 'Messi do Paraguai', em homenagem ao país onde nasceu, e destacam que o perfume do seu futebol já começa a ser sentido noutras latitudes.

"Sempre foi um sonho ser jogador de futebol. E poder realizar esse sonho a jogar no Brasil não poderia ser melhor. Ainda para mais no Palmeiras, o maior campeão de todos. Eu e minha família estamos muito felizes. Sou ainda muito novo, mas grato por viver esse momento incrível. Que possa conquistar muitas outras coisas ainda", revelou Robert ao site brasileiro.