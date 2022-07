O Palmeiras somou este domingo o terceiro jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão, ao empatar sem golos na visita do reduto do Fortaleza, o último classificado, numa partida da 16.ª jornada que terminou antes do tempo... devido a uma falha de energia na região de Fortaleza. O relógio estava precisamente nos 89' quando a situação aconteceu e, depois de 30 minutos de espera para tentar resolver o problema, o juiz decretou o final da partida.Com este resultado, o Palmeiras vê o Corinthians aproximar-se, reduzindo para apenas 1 ponto a diferença na frente do campeonato (30 contra 29).