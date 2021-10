Palmeiras vai mesmo à final da Libertadores: Conmebol recusa pedido para anular golo

A imprensa brasileira revela esta terça-feira que a comissão disciplinar da Conmebol recusou o pedido do Atlético-MG para anular o golo do Palmeiras ou repetir o encontro da segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores, que deu o apuramento da equipa de Abel Ferreira para a final da prova, depois de o jogo ter terminado empatado a uma bola. A formação mineira tem agora 24 horas para recorrer.





Na génese da queixa do Atlético-MG está o facto de Deyverson, avançado do Palmeiras que devia estar no banco, ter invadido o campo pela linha lateral pouco antes de Dudu marcar o golo da equipa de Abel Ferreira.O VAR analisou o lance, apercebeu-se da invasão de Deyverson, mas sugeriu que o árbitro mostrasse apenas um cartão amarelo ao jogador. O clube mineiro não se conformou e apelou para a entidade que organiza a competição.Palmeiras e Flamengo vão disputar a final da Libertadores no dia 27 de novembro, no Uruguai.