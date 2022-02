Palmeiras vence antes do Mundial e Abel Ferreira explica: «É como na Fórmula 1, prego a fundo»

O Palmeiras de Abel Ferreira venceu o Água Santa, por 1-0, no Paulistão - o último jogo antes do Mundial de clubes - e o treinador português não poupou jogadores. O técnico fez uma analogia com a Fórmula 1 para explicar por que motivo não descansou alguns dos seus principais craques."Não posso mentir, logicamente pensei nisso [no risco de alguém se lesionar], mas não vejo outra forma de nos prepararmos a não ser com o pé no fundo. Os pilotos da Fórmula 1 nas provas de sexta, sábado e domingo pregam a fundo. Isto para estarmos mais próximos de ganhar, porque nunca prometi a nenhum adepto que vamos ganhar tudo. Vamos, isso sim, fazer tudo e prepararmo-nos para ganhar. É o nosso propósito. Tenham certeza que vamos dar o melhor de nós de forma coletiva", avisou o treinador português."Podia dizer que gostava de ter três ou quatro jogos a mais, de ter tempo para descansar, mas isto só serve de desculpa e eu não gosto de trabalhar assim. O calendário é este, estamos no Mundial por culpa própria. Quem mandou estes jogadores ganharem? Chegamos mais bem preparados do que no ano passado, mais experientes, mas vamos enfrentar os melhores do Mundo", acrescentou Abel.O Palmeiras viaja hoje para Abu Dhabi e estreia-se na próxima terça-feira, nas meias-finais, frente a um adversário ainda a determinar.