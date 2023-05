Palmeiras vence Cerro Porteño para a Taça Libertadores

O Palmeiras venceu por 3-0 na visita aos paraguaios do Cerro Porteño na 4.ª jornada da Taça Libertadores.Artur (25’ e 58’) e Rony (68’) deram a vitória à equipa de Abel Ferreira, que segue no 2º lugar do Grupo C com 9 pontos, os mesmos do Bolívar.