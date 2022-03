Palmeiras vence Corinthians e Abel Ferreira leva a melhor sobre Vítor Pereira no Paulistão

O Palmeiras de Abel Ferreira venceu esta quinta-feira o Corinthians de Vítor Pereira (2-1), em jogo em atraso da 6.ª jornada do Campeonato Paulista. Num encontro marcado por dois penáltis muito contestados pelas equipas, um para cada lado, o verdão levou a melhor e confirmou o estatuto de líder da competição, tendo a vantagem de, até uma eventual final, disputar os jogos em casa, no Allianz Parque.Raphael Veiga inaugurou o marcador para os comandados de Abel à passagem dos 29 minutos, de penálti. Já na segunda parte, Róger Guedes, avançado do timão, fez o empate também da marca do castigo máximo, aos 61', pouco tempo antes de Danilo sentenciar o resultado final (69') para o Palmeiras.O verdão soma assim o terceiro clássico consecutivo a vencer, depois de ter batido São Paulo (1-0) e Santos (1-0), ao passo que o Corinthians continua sem qualquer triunfo nos mesmos, uma vez que já perdeu para essas equipas.O Palmeiras somou 29 pontos e sagrou-se líder absoluto do Grupo C do Paulistão e da classificação geral da competição, a nove pontos de Corinthians e São Paulo, os adversários mais próximos.