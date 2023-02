Palmeiras vence Santos no Paulista

O Palmeiras de Abel Ferreira venceu (3-1) o clássico com o Santos na 6ª jornada do Paulistão, liderando o Grupo D com três pontos de vantagem (14/11) sobre o São Bernardo. Faturou por Murilo (22’), Rony (45’+6) e Giovani (71’). Também no Paulistão, o Bragantino de Pedro Caixinha ganhou (1-0) ao Guarani com um golo de Bruninho (54’), comandando o Grupo A com dois pontos de avanço (10/8) sobre o Botafogo.





O Cuiabá de Ivo Vieira manteve o percurso cem por cento vitorioso no Matogrossense ao bater (1-0) o Dom Bosco na 4ª ronda com um golo de Rodriguinho (90’+4).