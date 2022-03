Paquetá e as alegadas bebedeiras de Neymar: «As pessoas falam demais»

As declarações do jornalista francês da RMC Sport sobre Neymar não foram naturalmente bem recebidas na seleção brasileira. Daniel Riolo disse que o avançado chega aos treinos do PSG "sempre num estado lamentável, no limite de estar bêbado", mas Lucas Paquetá, médio do Lyon e amigo de Neymar, não acredita."Vocês vão ouvir da minha boca que o Neymar, acima de tudo, é uma grande pessoa, um grande profissional, que tem um talento incrível e que sem dúvida é o melhor jogador da seleção brasileira. Tê-lo connosco é um privilégio", começou por explicar o médio."A 'cobrança' existe sempre, independente de momento. O PSG foi eliminado [da Champions], a imprensa e os adeptos vão cobrar sobre isso. Ele tem estado a recuperar de uma lesão, está cada vez mais forte para nos ajudar na seleção e tenho certeza que vai fazer isso muito bem", prosseguiu.Sobre as alegações de Riolo, Paquetá garante que "não são verdadeiras". "É até desrespeitoso dizer isso, transmitir informações que não são verdadeiras. Obviamente o Neymar não comentou, mas não acredito que seja verdade. As pessoas falam demais, isso acaba por nos afetar um pouco, é difícil filtrar tudo", afirmou Paquetá, sublinhando que o avançado do PSG "é um excelente profissional".