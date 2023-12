Paraguaio a caminho: Bobadilla é reforço do São Paulo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está confirmado. O São Paulo garantiu a contratação do médio paraguaio Damián Bobadilla, que estava ao serviço do Cerro Porteño. O jogador de 22 anos rubricou contrato válido por quatro anos com o emblema paulista.

Recorde-se que o acordo já estava quase feito desde a semana passada, depois de uma fase em que o São Paulo bateu a concorrência de outros clubes brasileiros.

Bobadilla é o terceiro reforço do clube para a temporada 2024, depois das contratações do avançado Erick e do médio Luiz Gustavo.