Paris SG quer ver de perto Gabriel Moscardo: Entra em ação... Luís Campos

Gabriel Moscardo, de apenas 18 anos, já é uma das grandes figuras do Corinthians. O talentoso médio tem mostrado serviço no emblema brasileiro e já foi associado ao interesse de alguns gigantes europeus. Desta vez é o Paris SG a mostrar atenção redobrada no jogador e, de acordo com a imprensa brasileira, Moscardo será alvo de uma observação 'in loco' por parte do português Luís Campos, integrante da estrutura do gigante francês.

Garante o diário 'Lance', suportado pelo jornalista Fabrizio Romano, que Luís Campos estará nas bancadas da Neo Química Arena, no sábado, de forma a ajuizar de perto a prestação do jogador no embate Corinthians-Internacional.

Recorde-se que desde a promoção à equipa principal, Moscardo tem rubricado prestações de qualidade, algo que lhe valeu, como já vimos, a possibilidade de ser associado a Barcelona, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Milan e Manchester United.

O Chelsea foi o único clube a apresentar uma proposta real pelo médio, no valor de 25 milhões de euros, que foi prontamente rejeitada pela direção do Timão.

Moscardo tem contrato com o Corinthians até 2026.