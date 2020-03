Patrocinador quebra contrato com Flamengo e mais três clubes brasileiros

É mais um efeito colateral da crise económica gerada pela pandemia de coronavírus. Quatro clubes brasileiros – Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama e Botafogo – vão ficar sem o patrocínio da Azeite Royal. A marca já comunicou aos clubes sediados no Rio de Janeiro o fim da parceria.





"Tomamos a decisão de rescindir com todos os clubes e também com o [Estádio] Maracanã até por tudo o que estamos a passar. Fizemos uma reunião de conselho e com o marketing. Os campeonatos estão parados e não temos porque manter este investimento. Vamos focar-nos nesta crise mundial com os supermercados, que são os que precisam deste tipo de ação. Neste momento, a prioridade é outra. A crise é para todos. Depois, sentamos e conversamos para um novo contrato", explicou Eduardo Giraldes, dono da empresa, que tem fábrica e 80% da produção em Portugal."Não existe marketing no mundo melhor do que o futebol, mas a situação vai além. Temos que entender o momento que o mundo está a passar", concluiu.