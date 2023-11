Paulo Autuori assume comando técnico do Cruzeiro até final da temporada

Após demitir o treinador Zé Ricardo, que já tinha substituído Pepa, a direção do Cruzeiro anunciou na manhã desta terça-feira a contratação do técnico Paulo Autuori para comandar a equipa nas jornadas finais do Brasileirão. O ex-treinador de Benfica, V. Guimarães e Marítimo, que desempenhava o cargo de diretor técnico do emblema brasileiro, aceitou comandar a equipa nos seis jogos restantes, de forma a tentar salvar a equipa da despromoção."Após debates e análises sobre o próximo comandante da equipa, Paulo Autuori atendeu à solicitação da diretoria do Cruzeiro Esporte Clube - SAF para integrar interinamente a comissão técnica da equipa principal. A equipa técnica também será composta por Fernando Seabra e Vinicius Rovaris, que receberão as diretrizes estratégicas do diretor técnico do Cruzeiro. O objetivo é que o clube mantenha o seu alinhamento operacional interno e concentre todas as forças e energias para os próximos seis jogos da competição", pode ler-se em comunicado do Cruzeiro.O clube mineiro, que neste momento é 17.º colocado no Brasileirão e a primeira equipa na zona de despromoção, ainda terá pela frente duelos com Fortaleza (fora), Vasco da Gama (casa), Goiás (fora), Athletico Paranaense (casa), Botafogo (fora) e Palmeiras (casa).O último trabalho de Paulo Autuori como treinador tinha sido ainda este ano no Atlético Nacional, da Colômbia, quando chegou a disputar a Taça Libertadores. O treinador tinha dito diversas vezes que não voltaria a trabalhar no futebol brasileiro, mas um pedido da direção do Cruzeiro acabou por sensibilizá-lo.