Paulo Bento alerta Pepa para a falta de paciência no futebol brasileiro: «É um contexto de maior dificuldade»

Pepa é o mais recente treinador português a mudar-se para o Brasil, neste caso para o Cruzeiro, clube pelo qual já passou também Paulo Bento. À margem da sua participação no fórum da Associação Nacional dos Treinadores Portugueses, o antigo selecionador abordou esta questão."Se a aposta é fruto daquilo que eles pensam ser a qualidade do treinador português e daquilo que foi o trajeto dele até aqui, obviamente que é uma aposta que faz sentido. Se é pela nacionalidade, vamos por um mau caminho porque os treinadores não podem ser analisados pela nacionalidade, mas sim pela competência. Aproveito para lhe desejar as maiores felicidades e felicitá-lo pelo trajeto que tem tido, não o poderei ajudar muito porque esta estrutura do Cruzeiro será completamente diferente da que eu tive. Ele está mais do que avisado, o Brasil tem um contexto de maior dificuldade, é um país onde há muito pouco tempo para trabalhar e gerir um processo. Há um medo dos dirigentes em acreditarem no treinador em função do que é a opinião do público e da imprensa, no Brasil tem um peso significativo", asseverou Paulo Bento.