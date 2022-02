Paulo Fonseca fecha porta ao Corinthians

Paulo Fonseca fechou a porta à investida do Corinthians, segundoapurou. O Brasil não está nos planos do treinador, que pretende seguir a carreira na Europa, preferencialmente numa das principais ligas.Depois da saída de Cuca, também havia sido abordado para o cargo no Atlético Mineiro, dando conta, da mesma forma, que a meta é continuar a treinar no velho continente.O técnico português, de 48 anos, está sem clube desde o fim da temporada passada, findada ao serviço da Roma, onde passou 2020/21 e 2019/20. Antes, Fonseca havia sido tricampeão ao serviço dos ucranianos do Shakhtar Donetsk.