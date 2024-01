O treinador português Paulo Gomes estreia-se este sábado no comando do Botafogo de Ribeirão Preto, na abertura do Campeonato Paulista, tendo como adversário o Santos."A pré-temporada foi relativamente curta mas gratificante e pudemos participar na construção do plantel, com os trabalhos a decorrerem bem, sobretudo se tivermos em conta que se trata de uma equipa praticamente toda nova, notando-se o empenho de todos em assimilar o que lhes temos passado e em evoluir", referiu o treinador português.Na abertura do estadual paulista, o Botafogo de Ribeirão Preto terá pela frente o Santos, uma das principais equipas do futebol brasileiro. Paulo Gomes deixou claro o que pretende dos seus comandados. "Acreditamos que estamos prontos, não a cem por cento, obviamente, mas já com algumas ideias bem definidas e focados em dar o nosso melhor para conseguirmos os três pontos. Sabemos que vamos enfrentar um grande adversário, que tem grandes jogadores, mas temos o nosso objetivo e vamos em busca dele", concluiu.Botafogo de Ribeirão Preto e Santos enfrentam-se este sábado às 21 horas de Portugal continental, 18 horas locais.