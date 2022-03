Paulo Sousa após a chegada à final do Campeonato Carioca: «O grande objetivo é o tetra»

O Flamengo garantiu um lugar na final do Campeonato Carioca, após voltar a bater o Vasco da Gama por 1-0, desta feita na 2.ª mão das 'meias' da competição. No final do encontro, Paulo Sousa mostrou ambição de conquistar o troféu pela quarta vez consecutiva."O grande objetivo é o tetra. Conseguimos uma vitória sem sofrer golos e estamos a trabalhar sobre isso. Neste jogo estratégicamente baixámos o bloco para procurar transisções e correu como o esperado: vencer, não sofrer golos e estarmos numa final que nos aproxima de ser tetra", reconheceu o técnico do Flamengo que, apesar do triunfo, não ficou plenamente satisfeito com a atuação da equipa."A nossa intensidade, principalmente mental, não foi a ideal. Os principais protagonistas, como foi o caso de Arrascaeta, não estiveram no seu melhor nos primeiros 20 minutos. [Houve] muita precipitação e erros de passes simples. As intensidades, seja na mobilidade ou nas transições ofensivas, nem sempre foram as melhores. Sabíamos que ia acontecer em alguns momentos a vantagem do nosso adversário, como aconteceu", assumiu.Recorde-se que Botafogo e Fluminense disputam a outra vaga na final da competição, que se decide numa eliminatória a duas mãos.