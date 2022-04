Paulo Sousa após derrota na final do Cariocão: «A equipa não merecia este resultado»

Paulo Sousa lamentou ana final do Campeonato Carioca, mas já coloca os olhos na Libertadores, cujo primeiro jogo da fase de grupos o Mengão disputa na próxima terça-feira, diante dos peruanos do Sporting Cristal. O treinador português, que perdeu a segunda final desde que chegou ao Brasil - depois da Supertaça - pediu à equipa que agora vire a página."Teremos uma nova competição e queremos chegar a mais uma final. E de uma forma diferente das outras duas. Nesta final merecíamos mais do que conseguimos. Na Supertaça fomos superiores ao adversário, mas não conseguimos", explicou.Depois, abordou os dois jogos com o 'Flu': "Com o Fluminense, no primeiro jogo fomos superiores, com volume e qualidade de jogo. Hoje, não. O nosso adversário criou-nos dificuldades e esteve muito bem. Temos oportunidade de virar a página já na terça-feira. Vamos procurar a vitória. A equipa está a trabalhar bem e não merecia este resultado, mas o futebol é assim. Temos uma direção, temos convicções e vamos trabalhar."O técnico foi questionado sobre um desentendimento com Gabigol em campo, mas minimizou a questão: "O que aconteceu com o Gabi é natural, é o calor do jogo, ele é um rapaz que tem sempre a ambição de ganhar. Durante alguns minutos o posicionamento dele não era o mais correto e o que fiz foi lembrar-lhe exatamente isso."