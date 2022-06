Paulo Sousa e a contestação após nova derrota: «Há coisas que não posso controlar»

O Flamengo sofreu uma nova derrota no Brasileirão, agora diante do Bragantino, por 1-0, e segundo a imprensa brasileira, a direção já decidiu despedir Paulo Sousa. Depois do jogo o treinador português foi confrontado com a contestação vinda das bancadas, onde os adeptos do Flamengo gritavam "fora Paulo Sousa" e os do Bragantino respondiam "fica Paulo Sousa"."Fiquei concentrado em tudo aquilo que posso fazer, com o meu coração e a minha sabedoria, para tentar oferecer o melhor de mim. Há coisas que não posso controlar e essas são as que menos gasto energia. Quando gasto energia é com as minhas convicções e com a minha metodologia, a trabalhar os rapazes da melhor forma para sermos competitivos e ganharmos os jogos", considerou.E prosseguiu: "Tudo aquilo que se comenta ou se escreve, com todo respeito, é algo que não posso controlar. O meu foco é exclusivamente analisar os nossos rivais, passar com clareza as ideias e os comportamentos dos nossos rivais à equipa, recuperar os jogadores e tomar as decisões, de forma a que possamos ganhar os jogos."