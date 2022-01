Paulo Sousa elogia Jorge Jesus: «É uma pessoa que se dedica e sempre demonstrou a sua paixão»

Paulo Sousa rumou esta quinta-feira à noite ao Brasil, onde vai orientar o Flamengo. Antes de embarcar, o treinador português falou aos jornalistas e quando questionado sobre o legado de Jorge Jesus no mengão foi taxativo."Não é fantasma nenhum. É um treinador muito bom, tem vindo a demonstrar isso e eu sempre o expressei por todo o trabalho que fez, sobretudo no Benfica. É uma pessoa que se dedica, gosta daquilo que faz e sempre demonstrou a sua paixão. É aquela que eu tenho praticamente desde que nasci e é essa paixão que vou expressar todos os dias com fortes convicções das minhas ideias e na minha liderança. Das capacidade que eu e o meu staff temos e de todos os jogadores que estão no plantel. Tudo o que é o Flamengo hoje é uma expressão máxima para podermos ambicionar ganhar troféus", frisou aos jornalistas.