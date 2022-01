Paulo Sousa na chegada ao Flamengo: «Qualidade no plantel não é sinónimo de vitórias»

Paulo Sousa chegou esta sexta-feira ao Brasil onde se prepara para dar início à sua nova etapa na carreira como treinador do Flamengo.





Em declarações à FlaTV, o técnico português mostrou-se muito agradecido por todo o carinho que tem recebido desde que o seu acordo com o clube foi anunciado, revelou alguns detalhes sobre o momento das negociações com Marcos Braz e Bruno Spindel e ainda assumiu quais são as suas expectativas para este ano."Estou muito contente e feliz por cá estar. Desde Portugal que senti muito amor e carinho da vossa parte e continuo a receber, durante a viagem e mesmo após a viagem. Estou contente por aqui estar, por poder engrandecer este clube, que já tem uma grandeza incomparável, como o Flamengo", começou por dizer Paulo Sousa, que chegou ao Brasil sem a presença de um membro da sua equipa técnica por ter recentemente testado positivo à Covid-19. Segundo a imprensa brasileira, esse elemento foi o treinador-adjunto Victor Sanchez.

Os livros requisitados para saber mais sobre a história do clube

"Não consegui [ler tudo], fui lendo na diagonal, sobretudo sobre alguns jogadores importantes. Fundamentalmente eu tenho vindo a seguir e a ver muitos jogos da equipa na época passada para não só ter conhecimento dos nossos jogadores, do nosso plantel, mas também dos nossos adversários para poder antecipar aquilo que nos espera já no final deste mês."



Visitas ao Brasil

"Já algum tempo que não venho cá, eu e a minha mulher. Tínhamos bastantes amigos no Rio [de Janeiro] e fizemos várias viagens extraordinárias porque gostamos muito da natureza e de um artesanato muito próprio. Vocês têm um artesanato muito rico onde se vê a criatividade, a capacidade e o amor que implicam em tudo aquilo que fazem. Mas, sobretudo, a vossa alegria. Alegria essa que quero viver também nas minhas 24 horas por dia de forma a poder retribuir aos adeptos."

O momento do convite do Flamengo e as negociações com Braz e Spindel

"Na carreira de um treinador, estas possibilidades não te acontecem muitas vezes porque o Flamengo esteve sempre presente em qualquer pessoal que ama futebol, nos quatro cantos do Mundo. Eu fui sempre vivendo o Flamengo mesmo quando ainda jogava. E quando tens a oportunidade de poder representar um clube desta grandeza, a emoção é total. Não só minha, mas também da minha família, que está muito contente por eu estar neste projeto. Depois foi a forma como o Marcos [Braz], o Bruno [Spindel] procuraram conhecer-me porque acho que é assim que deve ser. Tivemos uma conversa praticamente durante toda a tarde que se estendeu até à hora do jantar, até para lá da hora do jantar, onde abordámos toda a análise que eu fiz do nosso plantel, a nível individual, coletivo e setorial, onde nós temos que trabalhar. Temos muita qualidade no nosso plantel mas não é suficiente porque a qualidade individual dos protagonistas, e dos outros departamentos, não é sinónimo de vitórias. Temos que trabalhar mais do que os outros para realmente demonstrarmos essa qualidade que é superior à dos outros. Vamos fazer com que os jogadores já possam ter, a partir de segunda-feira, tudo planeado, planificado, para começarmos a impor ideias."

Expectativas para este ano e opinião sobre as instalações do clube

"Em termos de CT [Centro de Treinos], vou ficar agora quando sairmos daqui, mas tudo aquilo que me foi mostrado as condições são extraordinárias, com vários recursos humanos, com várias competências, o que nos permite fazer um melhor trabalho direcionando o jogador para que possa ter o máximo de performance, seja nas sessões diárias de treino, seja nos jogos. Expectativas? Conquistar, inspirar e unir os adeptos à volta das vitórias", terminou.