Paulo Sousa: «Orgulho de representar um clube com a grandeza incomparável do Flamengo»

Paulo Sousa foi esta quarta-feira anunciado como novo treinador do Flamengo para as próximas duas temporadas e falou para os adeptos da "maior torcida do Mundo"."Faço-o com muito orgulho e satisfação de representar um clube com a grandeza incomparável do Flamengo. É hora de trabalharmos muito para darmos alegrias, títulos e aproximarmos mais de 40 milhões de adeptos em torno da equipa. Jogaremos juntos. Saudações rubronegras", sublinhou o treinador português, de 51 anos, que também usou as redes sociais para se despedir da Polónia, onde era selecionador."Quero dizer obrigado a todos vós por esta enriquecedora e honrada experiência. Ao Zibi Boniek, agradeço pela oportunidade de trabalhar nesta fantástico país: a Polónia. Aos jogadores, agradeço-vos por esta experiência de aprendizagem, pela evolução e pelo vosso trabalho árduo. Agradeço ao staff da federação por serem nos darem as melhores condições de trabalho para atingirmos os nossos objetivos. Aos adeptos, agradeço o vosso apoio à seleção, nos bons e nos momentos desafiantes", reiterou através da conta pessoal de Instagram.