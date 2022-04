Paulo Sousa perde final do Cariocão

Segunda final no comando do Flamengo e nova derrota para Paulo Sousa, que não foi além de um empate (1-1) com o Fluminense , insuficiente para reverter a derrota na primeira mão (0-2). A tarefa adivinhava-se difícil no Maracanã – que se vestiu ‘de gala’ e recebeu cerca de 67 mil espectadores – mas o ‘artilheiro’ Gabriel Barbosa ainda deu esperança ao Mengão com um golo à passagem da meia hora, após uma arrancada pela esquerda de Arrascaeta. Perto do intervalo (44’), Germán Cano voltou a marcar. O avançado de 34 anos já havia bisado no primeiro jogo e foi decisivo para a 32ª conquista do Cariocão por parte do tricolor, a primeira desde 2012. O argentino podia ter colocado o ‘Flu’ na frente, mas desperdiçou um penálti ao minuto 62. A equipa orientada pelo experiente Abel Braga aguentou a pressão do rival - Filipe Luís acertou no poste - e, nos momentos finais do encontro, Bruno Henrique e Fred pegaram-se e foram ambos expulsos, o que iniciou uma enorme confusão à beira do relvado. Até os adeptos se ‘juntaram’ ao tumulto e arremessaram objetos.

O Flamengo já não perdia uma final do Cariocão há... 27 anos. A última vez fora em 1995, curiosamente também frente ao Fluminense. Segue-se a estreia na Libertadores, marcada para a madrugada desta quarta-feira, no Peru, com o Sporting Cristal.

Entretanto em São Paulo, o Palmeiras de Abel Ferreira terá hoje uma missão semelhante: após o desaire (1-3) no Morumbi, no primeiro jogo da final, o Verdão recebe a equipa de Rogério Ceni no Allianz Parque e precisa de marcar dois golos e não sofrer para, pelo menos, empatar a eliminatória. Assim como no Rio de Janeiro, não existe regra de golos fora no Paulistão.

Hulk dá Mineiro ao Galo

Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro confirmou a superioridade e venceu, na final do Campeonato Mineiro (jogo único), o rival Cruzeiro por 3-1. Em evidência esteve o ex-portista Hulk, com dois golos e uma assistência. O Galo conquistou o quarto troféu em quatro meses, depois do Brasileirão, Taça e Supertaça. Já no Rio Grande do Sul, o Grémio de Porto Alegre levantou a taça do Gaúchão pela quinta vez consecutiva, batendo o Ypiranga (3-1 no agregado). *