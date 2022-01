Paulo Sousa: «Rescisão com seleção polaca? Neste momento só penso no Flamengo»

Paulo Sousa partiu de Lisboa com destino ao Rio de Janeiro, onde assumirá o leme do Flamengo, e em declarações no aeroporto da Portela, mostrou-se muito entusiasmado por este novo desafio na sua carreira. "É entusiasmante. Sempre senti a grandeza deste clube. Têm adeptos por todo o lado. É a maior torcida do Mundo!", rematou o treinador de 51 anos, que ao ser questionado sobre o que se pode esperar na sua aventura no Brasil, foi bastante claro. "Muito trabalho, muito entusiasmo, dedicação e humildade. Vamos querer vencer todos os jogos e temos de vencer com qualidade", sublinhou.A 'torcida' do Flamengo ainda não esqueceu Jorge Jesus, mas Sousa não considera que tal facto lhe coloque pressão: "Os treinadores portugueses têm estado bem, temos muita qualidade, mas a pressão e responsabilidade é contínua num clube como o Flamengo, sobretudo nestes últimos anos. Queremos continuar essa senda de vitórias."Já sobre a rescisão com a seleção polaca, Paulo Sousa garante que está tranquilo. "Sempre estive muito focado nas minhas decisões e quando as tomo, foco-me sempre nelas e não no passado. É algo que já passou e neste momento só penso no Flamengo", reforçou o treinador, que deixou muitos elogios ao plantel do clube carioca. "O nosso elenco tem jogadores de muita qualidade e acredito mesmo que é o melhor plantel da América do Sul", concluiu, bastante entusiasmado.