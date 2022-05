Paulo Sousa sobre Jorge Jesus: «Só peço a Deus que abençoe a família dele, sucesso, saúde e paz»

Com um golo solitário de Erison aos 51 minutos, o Botafogo de Luís Castro bateu o Flamengo de Paulo Sousa (1-0), no Estádio Nacional de Brasília, em jogo da quinta jornada do Brasileirão. Na conferência de imprensa, Paulo Sousa foi questionado sobre as declarações de Jorge Jesus."Em relação ao Jorge, é um treinador que respeito. Respeito aquilo que o Jorge foi em 2019 no Flamengo. Mas também temos que respeitar Carpegiani, que conquistou o Mundial. Só peço a Deus que abençoe a família dele, sucesso, saúde e paz", disse.