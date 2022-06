Paulo Sousa vai receber quase um milhão e meio de euros por ser despedido do Flamengo

O Flamengo vai voltar a abrir os cordões à bolsa para prescindir dos serviços de mais um treinador, o sexto em pouco mais de três anos que deixa o emblema do Rio de Janeiro.Segundo a rede 'Globo', Paulo Sousa tem a receber 7,7 milhões de reais (cerca de 1,47 milhões de euros) pela antecipação do fim do contrato que se prolongaria até dezembro de 2023.O português agora rendido no cargo por Dorival Júnior , ex-Ceará, foi anunciado no final de dezembro como técnico dos cariocas e apenas esteve 32 encontros no cargo.De acordo com o jornal 'Lance', esta nem foi a indemnização maior a pagar pela direção desde que Rodolfo Landim é presidente. Domènec Torrent, que sucedeu a Jorge Jesus, recebeu 11,4 milhões de reais (cerca de 2,18 milhões de euros).Ao todo, a direção de Landim já desembolsou mais de 20 milhões de reais (3,82 milhões de euros) para despedir treinadores. Jorge Jesus esteve em contracorrente já que o Mengão recebeu 1 milhão de euros do Benfica para abrir mão do treinador campeão do Brasil e da Libertadores.