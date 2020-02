Pedrinho elogia Benfica: «Pode ser um 'pontapé bacana' para estar na Europa»

Pedrinho falou pela primeira vez sobre o Benfica, clube que assegurou a sua contratação para 2020/21. O médio brasileiro, de 21 anos, que alinha pelo Brasil no torneio pré-olímpico, assume que não queria deixar o Corinthians sem se despedir.





"Para falar a verdade, ouvi bastantes rumores. Atualmente, com a internet, acabamos por acompanhar tudo. Mas eu sempre disse ao meu empresário, desde o início, que gostaria de voltar ao Corinthians, que não queria sair daqui (da Colômbia) direto. O Corinthians é a equipa pela qual sou apaixonado, ainda mais por vestir a camisola 10. Era um sonho que eu tinha desde criança, vestir a camisa 10 do Corinthians", confessou o jogador, pelo qual o Benfica irá pagar cerca de 20 milhões de euros Quanto ao Benfica, Pedrinho só tem elogios: "É uma grande equipa, por ser de Portugal a adaptação acaba por ser mais fácil. É um clube com grandes jogadores. Atualmente tem muitos pontos de vantagem e pode ser campeão (nacional). Vejo que pode ser um pontapé bacana para eu estar na Europa e fazer o meu melhor", afirmou.