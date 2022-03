Pedrinho: «Sempre que falava com a minha família despedia-me como se fosse a última vez»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Victor (@pedrovictor38_)

Pedrinho deixou uma mensagem nas redes sociais sobre as dificuldades vividas desde o ataque da Rússia à Ucrânia."Enfim voltando para casa e pensando em tudo aquilo que passámos e refleti que tudo que tivermos que fazer, faça de imediato, abrace, fale que ama, demonstre afeto, pois o dia de amanhã não sabemos o que pode acontecer. Foram dias difíceis que passámos, sem saber o que poderia acontecer connosco, todas as vezes em que falava com a minha família despedia-me como se fosse a última vez, pois não sabia se voltaria a falar com eles e em todo momento demonstrando força para que ninguém ficasse mal, mas destruído por dentro e com medo", escreveu numa publicação nas redes sociais.Na mensagem, o ex-jogador do Benfica dirigiu-se diretamente à filha: "E para Angelina, minha filha.. você tão nova e ter passado por tudo isso, toda força que eu demonstrava ter era através de você, teve horas que eu não pensava mais sobre mim e sim sobre você e sua mãe saírem daquela situação, obrigado amor por em todo momento me ter fortalecido e ajudado quando mais precisei, pois sem você não teria forças para passar por isso.E concluiu. "Enfim, quero agradecer a todos os meus amigos que estavam comigo por toda ajuda e com o mesmo pensamento que iríamos sair de lá e por último pedir para que acabem logo com isto, que nós possamos continuar em oração para aqueles que ainda lutam para poderem saírem de lá.. e obrigado a todos que oraram por nós, pois quando achei que não teria mais como sair. Deus fez o impossível tornar-se possível. Parem com a guerra, Stop war."