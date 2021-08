Pedro Caixinha declinou convite do Bahia para suceder a Dado Cavalcanti

Pedro Caixinha foi convidado pelo Bahia para suceder a Dado Cavalcanti e assumir os destinos da equipa que milita no principal escalão do Brasil. No entanto, o treinador português, apurou Record, optou por declinar o convite.





Na base da decisão esteve a atual situação pandémica, ainda algo descontrolada no Brasil, e o achar que o futebol brasileiro não é a opção certa a tomar nesta fase da carreira. O que não significa um fechar de portas definitivo à possibilidade de trabalhar no Brasileirão num futuro próximo.Em virtude da nega dada por Pedro Caixinha, a direção do Bahia escolheu o também português Bruno Lopes para assumir, de forma interina, os destinos da equipa no próximo jogo do Brasileirão, frente ao Grémio, no domingo. Bruno Lopes, que em Portugal orientou entre 2018 e 2020 os sub-23 do Portimonense (e fez três jogos pela equipa principal), estava nos sub-23 do Bahia desde junho e tem contrato até ao final de 2022.