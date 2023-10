Pedro Caixinha eleito o melhor treinador do mês no Brasileirão

O Red Bull Bragantino é a grande surpresa do Brasileirão desta época – segue em 2.º lugar, a 9 pontos do líder Botafogo – e o técnico Pedro Caixinha viu premiada o bom momento da equipa ao ser eleito o melhor treinador do mês de setembro no campeonato, período no qual registou duas vitórias e um empate. Sem derrotas na competição desde 20 de agosto – uma série que já vai em seis jogos –, o RB Bragantino regressa hoje aos treinos depois de quatro dias de folga e vai começar a preparar a visita ao Santos, agendada para o próximo dia 19.