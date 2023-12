Pedro Caixinha renova com o RB Bragantino

! ‍



Pedro Caixinha renovou seu contrato com o Red Bull Bragantino até o final de 2025!



Pedro Caixinha renovou seu contrato com o Red Bull Bragantino até o final de 2025!

Pedro Caixinha renovou contrato por mais uma temporada com o RB Bragantino, ficando agora ligado ao conjunto de Bragança Paulista até finais de 2025. O anúncio foi feito pelo emblema brasileiro nas redes sociais, numa publicação na qual vários adeptos do clube deixaram a sua nota de aprovação à continuidade do treinador português de 53 anos.Pedro Caixinha, recorde-se, assumiu o comando do RB Bragantino no início de 2023, tendo levado a equipa ao sexto posto no Brasileirão.